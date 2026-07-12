1400 طالب وطالبة التحقوا بـ 12 مركزاً تدريبياً صيفياً

زار العميد الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، المشرف العام على برنامج الدورات الصيفية، مراكز التدريب الصيفي لطلبة برنامج الدورات الصيفية التي تنظمها شرطة دبي تحت شعار «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، وخدمة الأمين، وفرجان دبي، بهدف الاطلاع على سير العمل في الدورات التدريبية والتخصصية والمشاركة الطلابية.

وقال العميد الدكتور المعمري إن الدورة الصيفية استقطبت 1400 طالب وطالبة من مختلف الأعمار، يمثلون 31 جنسية من 130 مدرسة حكومية وخاصة، موزعين على 12 مركزاً تدريبياً، منها 8 مراكز للدورات الشاملة التي تتضمن التدريب الرياضي والعسكري، بالإضافة إلى المحاضرات التوعوية، والورش التدريبية، والزيارات الميدانية، وذلك في مجمع زايد التعليمي بكل من عود المطينة، والخوانيج، والورقاء، والبرشاء شمال، والبرشاء جنوب، ومدرسة أسماء بنت النعمان، ومدرسة حتا.

أما المراكز الخمسة الأخرى، فهي للدورات التخصصية التي تشمل الغوص، والسباحة، والمستجيب الأمني الصغير (901)، والمتحري الواعد، وقادة المستقبل.