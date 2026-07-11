الإمارات.. تعرف إلى أوائل الثانوية العامة 2025-2026

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة بتفوقهم في العام الدراسي 2025-2026..
وهذه أسماء أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026:
التعليم الحكومي
عبير عبد الرحمن فايز حميد الشامسي
مدرسة الراشدية الحلقة الثالثة بنات - إمارة دبي
مسار النخبة
آدم محمد عوض عوض إبراهيم
مدرسة الختم بنين - إمارة أبوظبي
المسار المتقدم
حصة راشد مصبح عبد الرحمن العليلي
مدرسة المواهب بنات - إمارة أبوظبي
المسار العام
التعليم الخاص
علي عاصم حسن
مدرسة النور الدولية الخاصة - إمارة الشارقة
المسار المتقدم
عبدالله ياسر أبو عرابي
أكاديمية الفلاح - إمارة أبوظبي
المسار العام
التكنولوجيا التطبيقية
راشد أحمد راشد علي الظنحاني
مدارس التكنولوجيا التطبيقية - إمارة الفجيرة
مسار العلوم المتقدمة
شيخة عبد العزيز عبد الرحمن محمد الحوسني
مدارس التكنولوجيا التطبيقية - إمارة عجمان
المسار المتقدم
مريم سعيد حمد الهادفي الكتبي
مدارس التكنولوجيا التطبيقية - إمارة أم القيوين.
المسار العام