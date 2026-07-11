سارة الأميري: نبارك لأوائل الثانوية العامة 2025-2026 تفوقهم المستحق

باركت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة تفوقهم المستحق والإنجاز الكبير.

ودونت معاليها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة هذا التفوق المستحق والإنجاز الكبير، ونهنئ أسرهم التي كان لها دور في دعمهم ومساندتهم، ونثمن جهود الكوادر التعليمية. في كل عام، نسعد برؤية أوائل جدد، يثبتون أن الاجتهاد طريق للتميز، وأن الإصرار سبيل للنجاح، وأن الأحلام والطموحات لا حدود لها. واليوم، ينطلقون نحو مرحلة جديدة، نتمنى لهم فيها مزيداً من النجاح، ولجميع خريجي الثانوية العامة في دولتنا الحبيبة مستقبلاً حافلاً بالإنجازات".