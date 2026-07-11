محمد بن راشد يبارك لأوائل الثانوية العامة 2025-2026

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة ولأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت ولمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد، مؤكداً سموه أنه فخور بهم جميعاً.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "نبارك لأبنائنا وبناتنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة... ونبارك لأسرهم التي سهرت وتابعت وساندت... ونبارك لمعلميهم الذين غرسوا فيهم حب العلم والاجتهاد، نفخر بكم جميعاً... وواثقون بأنكم ستكونون جزءاً من صناعة مستقبل الإمارات... وستظل دولتنا تبني أفضل بيئة لتمكين الإنسان، وسيبقى التعليم مشروعنا الوطني الأكبر... وأبناؤنا هم رهاننا الرابح في الحاضر والمستقبل.