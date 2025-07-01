أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تشكيل اللجنة الاستشارية للتعليم العالي ومهارات المستقبل برئاسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة وذلك كإحدى اللجان المنبثقة عن لجنة التعليم العالي التابعة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

ويأتي تشكيل اللجنة في إطار جهود الوزارة لتعزيز العمل المؤسسي التكاملي وتماشياً مع توجهات تطوير التعليم العالي بالشراكة مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما يسهم في بناء منظومة تعليمية مرنة واستباقية تواكب متطلبات سوق العمل العالمي.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور أن تشكيل اللجنة يعكس التزام الوزارة بتطبيق نهج تشاركي وتكاملي لرسم ملامح مستقبل التعليم العالي والمساهمة في تأهيل الخريجين وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم وتعزيز جاهزيتهم لدعم الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

وقال إن بناء منظومة تعليم عالٍ ناجحة ومستدامة يتطلب تعزيز التعاون مع القطاعات الاقتصادية والمعاهد البحثية والمؤسسات الوطنية مشيراً إلى أن اللجنة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير نموذج تعليمي أكثر استجابة للمتغيرات وأقدر على دعم أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف معاليه أن الوزارة تواصل العمل مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص لإعادة تصميم منظومة التعليم العالي لتكون أكثر مرونة واستباقية ومرتبطة بالاحتياجات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية لضمان تزويد الخريجين بمؤهلات عالية الجودة ومهارات تدعم طموحاتهم وتخدم وطنهم.

وتضم اللجنة نخبة من القيادات الأكاديمية وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية الكبرى في مجالات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والصحة والسياحة والاستثمار إلى جانب ممثلين عن المجالس البحثية بما يعكس تكامل التعليم العالي مع متطلبات التنمية الوطنية.

وشهد الاجتماع الأول للجنة الذي عقد في مقر وزارة الموارد البشرية والتوطين استعراض واقع قطاع التعليم العالي وتصنيفات مؤسساته وآليات الارتقاء بها كما ناقش الاجتماع سبل ربط التعليم العالي بالتعليم العام وسوق العمل وتعزيز تنافسيته عالمياً عبر التعاون مع المؤسسات الدولية والبحثية.

وستعمل اللجنة على اقتراح خطط التطوير ومراجعة أداء المؤسسات وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز جودة المخرجات التعليمية وتوسيع الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص ودعم التنسيق بين مؤسسات التعليم والمجالس البحثية والقطاعات الاقتصادية.