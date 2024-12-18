250 طالباً في ملتقى فروسية شرطة دبي

انطلقت أول من أمس، فعاليات الملتقى الشتوي التاسع للفروسية، والذي ينظمه مركز شرطة الخيالة بالعوير لتعليم المشاركين مبادئ الفروسية، وإكسابهم المهارات الجسدية والعلوم المعرفية ذات العلاقة.

وقال اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن الملتقى السنوي يهدف بالمقام الأول إلى إثراء الجانب المعرفي للطلبة في مجال الفروسية، وتمكينهم من مهارات ركوب الخيل والتعامل معها ورعايتها والعناية بها، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لها، إلى جانب ملء وقت فراغ الطلبة بالنافع والمفيد خلال الإجازات الفصلية.

وأكد أن الطلبة يتلقون تدريبات على أيدي متخصصين من ذوي الخبرة والمهارة، وسيتمكنون مع انتهاء الملتقى من الإلمام جيداً بالمعلومات والعلوم المعرفية المرتبطة بالخيول. وأضاف «نفخر بمُخرجات الملتقيات السابقة، تخصص طلبة في الفروسية وأصبحوا فرساناً يشاركون في سباقات الخيل، وآخرون حريصون على الانتساب سنوياً للتمرس أكثر فأكثر».

وبين اللواء العظب أن استمرار الملتقى للموسم التاسع على التوالي، مع تزايد الإقبال من الطلبة، تأكيد على نجاح الملتقى وصداه الإيجابي، مشيراً إلى تجاوز عدد المنضمين لأكثر من 250 طالباً وطالبة من مختلف الجنسيات، والذين تتراوح أعمارهم بين 7 و15 عاماً، ويستمرون في التدريبات والتعلم على مدار أسبوعين.