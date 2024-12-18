35 % خصماً لحملة بطاقة «إسعاد» في جامعة سيمبيوسيس

وقع مركز بطاقة إسعاد في القيادة العامة لشرطة دبي، وجامعة سيمبيوسيس الدولية في الإمارة، مذكرة تفاهم مشترك، يحصل بموجبها حاملو بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى على خصم بقيمة 35 % لكافة الطلبة الجدد والمستمرين، إلى جانب منحتين دراسيتين كاملتين لدراسة برنامج الماجستير.

وقع الاتفاقية من جانب الجامعة، الدكتورة فيديا يرافديكار، نائب رئيس جامعة سيمبيوسيس الدولية، ومن جانب شرطة دبي، منى العامري، مدير مركز بطاقة إسعاد.

وقالت الدكتورة فيديا يرافديكار: «تتماشى هذه الشراكة مع أهدافنا في تعزيز التعليم الدامج والمتاح للجميع. فخورون بتقديم منحتين دراسيتين كاملتين كجزء من هذا التعاون، مما يؤكد التزامنا بمنح فرص التعليم للجميع. في سيمبيوسيس».

وأكدت منى العامري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص مركز بطاقة إسعاد على استقطاب أفضل وأعلى العروض والخصومات لحملة بطاقة إسعاد في كافة القطاعات، بما فيها قطاع التعليم، الذي يحظى باهتمام كبير ومهم من الموظفين وأسرهم.