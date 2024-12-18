24 ألف كادر تربوي في تدريب تخصصي

أطلقت وزارة التربية والتعليم، أسبوع التدريب التخصصي، أول من أمس، والذي يستمر حتى 20 ديسمبر الحالي، ويشارك فيه أكثر من 24 ألف كادر تربوي من القيادات المدرسية، والمعلمين، ومنتسبي القطاع التربوي على مستوى الدولة وذلك استعداداً للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024/2025.

ويتضمن أسبوع التدريب التخصصي مجموعة من الورش التدريبية التي تم إعدادها وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة لبرامج إعداد الكوادر التعليمية والقيادات المدرسية بهدف ضمان جودة واستدامة برامج الإعداد المهني في الوزارة، حيث سيتم تنفيذ ما يزيد عن 66 ورشة عمل تدريبية يقدمها نخبة من الاختصاصيين، بعدد ساعات تدريبية يقارب (240) ساعة موزعة على مجموعة من الورش والبرامج المخصّصة وفقاً لاحتياجات الكوادر التربوية، والمستجدات العلمية والتقنية التي تتعلق بمهام هذه الكوادر، والمهارات العلمية والخبرات الضرورية التي تعزز جودة مخرجات المنظومة التعليمية والأداء التربوي، وتسهم في تحقيق المؤشرات المرتبطة بالتعليم.