برامج تدريبية في ملتقى مهارات الغد الصيفي

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أمس، فعاليات ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026، الذي يستمر حتى 23 يوليو الجاري، ويقدم منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتطبيقية ضمن مساري الموهبة والابتكار، بهدف إعداد الطلبة والشباب بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم لمواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في مقر المؤسسة، حضور نخبة من المختصين والخبراء والطلبة وأولياء الأمور.وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية:

«يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة تفرض نماذج جديدة للتعليم والتعلم، ولم تعد المعرفة وحدها كافية لإعداد الأجيال القادمة، بل أصبحت القدرة على الابتكار، والتفكير النقدي، والعمل التشاركي، وتوظيف التقنيات الحديثة في إيجاد حلول للتحديات الواقعية، من أهم المهارات التي يحتاجها الطلبة للنجاح في المستقبل.

وانطلاقاً من هذه الرؤية، صممنا ملتقى مهارات الغد الصيفي ليكون منصة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة والتطبيق، وتتيح للمشاركين خوض تجارب عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ذات قيمة مضافة. ويأتي هذا الملتقى امتداداً لرسالة المؤسسة في الاستثمار في الإنسان، وإعداد جيل يمتلك المهارات والثقة والمرونة اللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع».