«قيظ المهارات» بحلة جديدة وفعاليات متنوعة

أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، النسخة الجديدة من برنامجها الصيفي السنوي «قيظ المهارات 2026»، الذي يعود هذا العام بحلة متجددة وبرنامج أكثر تنوعاً وابتكاراً، مستهدفاً ما بين 50 و60 فتاة، تراوح أعمارهن بين 7 و 18 عاماً.

ضمن رحلة صيفية تجمع بين التعلم والإبداع والترفيه، وتسهم في تنمية المهارات الحياتية والتقنية، وتعزيز الثقة بالنفس وروح المبادرة. ويأتي البرنامج، الذي يستمر حتى 30 يوليو الجاري.

ضمن جهود الجمعية لاستثمار الإجازة الصيفية في بناء قدرات الفتيات، من خلال تجربة تعليمية تفاعلية تواكب متطلبات المستقبل، وتمنح المشاركات فرصة لاكتشاف مواهبهن وصقل مهاراتهن في بيئة آمنة ومحفزة.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أن النسخة الجديدة من «قيظ المهارات» تمثل امتداداً لرسالة الجمعية في تمكين الفتيات وإعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل، مشيرة إلى أن البرنامج شهد هذا العام تطويراً شاملاً في محتواه وأنشطته، بما ينسجم مع اهتمامات الأجيال الجديدة والمتغيرات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا.

وأضافت أن الجمعية تنظر إلى الإجازة الصيفية على أنها فرصة حقيقية لاكتشاف الطاقات وصناعة التجارب الملهمة، مؤكدة أن البرنامج يسهم في بناء شخصيات واثقة، قادرة على التعلم المستمر والمشاركة الإيجابية في المجتمع.

من جانبها، أوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل في جمعية النهضة النسائية بدبي، أن البرنامج صُمم ليلبي احتياجات المشاركات وفق مراحلهن العمرية، حيث جرى تقسيمهن إلى فريقين، «فريق الأفكار» والذي يضم الفتيات من عمر 7 إلى 10 سنوات، و«فريق الفرص» للفئة العمرية من 11 إلى 18 عاماً، بما يضمن تقديم محتوى تدريبي وأنشطة تتناسب مع قدرات واهتمامات كل فئة.