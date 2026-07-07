جامعة دبي تتقدم 100 درجة عالمياً وتحقق إنجازاً جديداً

حققت جامعة دبي إنجازاً جديداً في تصنيف «QS» العالمي للجامعات 2027، وتقدمت 100 درجة عالمياً إلى الفئة 781 - 790 مقارنة بالفئة 851 - 900 في التصنيف السابق، وجاءت ضمن أفضل 100 جامعة في المنطقة العربية.

ويعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة بالتميز الأكاديمي، والبحث العلمي والابتكار، وتعزيز فرص توظيف الخريجين، بما يرسخ مكانتها بين أبرز مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات والمنطقة.

وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية على نجاحهم في الحفاظ على جودة التعليم ومعايير التعليم الدولي، والحصول على هذا التصنيف المتقدم.

وأكد أن التقدم المتواصل للجامعة في التصنيفات العالمية يأتي نتيجة لتطوير منظومة البحث العلمي، ودعم أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الشراكات الدولية، وربط مخرجات البحث العلمي بالقضايا ذات الأولوية للمجتمع محلياً وعالمياً.

وقال إن أبرز ما يميز نتائج هذا العام هو التقدم الذي حققته الجامعة في مؤشر الاستشهادات البحثية لكل عضو هيئة تدريس، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يقيس مدى تأثير الإنتاج العلمي للجامعة في المجتمع البحثي العالمي، ويعكس ارتفاع معدلات الاستشهاد بالأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس وجودتها وتأثيرها في المستوى الدولي.

وأضاف أن الجامعة حققت تقدماً في عدة مؤشرات منها مؤشر الشبكة البحثية الدولية، ومؤشر السمعة الأكاديمية، ومؤشر سمعة أصحاب العمل، وهي من المؤشرات التي تستند إلى استطلاعات رأي عالمية حول جودة المؤسسات الأكاديمية ومدى جاهزية خريجيها لسوق العمل.