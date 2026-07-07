جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحصل على الاعتماد الدولي للجودة

حصلت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على الاعتماد الدولي للجودة «IQA» وهو اعتماد مؤسسي يمنح من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة «QAA»، وذلك في إنجاز نوعي يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالنجاحات.

كما يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها كصرح معرفي رائد يجمع بين جودة التعليم ورصانة البحث العلمي ورسالة إنسانية عابرة للحدود، تحمل إلى العالم قيم التسامح والتعايش والانفتاح والاعتدال، وتسهم في بناء جسور الحوار والتفاهم بين الثقافات والشعوب.

ويجسد الإنجاز التزام الجامعة بالمعايير والمبادئ التوجيهية الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي «ESG»، التي تمثل إطاراً مرجعياً دولياً للتميز المؤسسي والأكاديمي، وترتكز على عشرة محاور لضمان جودة التعليم العالي تغطي جودة البرامج الأكاديمية، وتجربة الطالب، والتعلم المتمحور حول الطالب، وكفاءة الموارد، والتحسين المؤسسي المستمر، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويدعم تطوير البرامج التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء وفق أفضل الممارسات.

ويُعد الاعتماد من أرفع الشهادات الدولية في قطاع التعليم العالي، إذ يأتي بعد عملية تقييم دقيقة لمختلف مكونات المؤسسة الجامعية، استقرأت كفاءة منظومة القيادة والحوكمة والتخطيط الاستراتيجي والبرامج الأكاديمية وإدارة الجودة وآليات التطوير المستمر، بما يبرهن على متانة بنيتها المؤسسية وقدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في البيئة التعليمية العالمية.

وشمل التقييم منظومة الخدمات والحياة الطلابية التي توفرها الجامعة من سياسات استقطاب الطلبة وإجراءات القبول والتسجيل وبرامج التهيئة الجامعية والإرشاد الأكاديمي والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الطلابية.