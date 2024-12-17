إطلاق الدورة الثالثة من «جائزة حمدان التعليمية العالمية»

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن إطلاق الدورة الثالثة من جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية بالتعاون مع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).

وتهدف جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية إلى تحسين جودة التعليم والمخرجات التعليمية في مدارس الدولة والمدارس حول العالم، من خلال تبني المعايير والمحاور التي يتضمنها النموذج، والذي صممه فريق دولي من المتخصصين وفق أفضل الممارسات الدولية.

وقالت خولة أحمد بحلوق، المدير التنفيذي المساعد لقطاع التميز: «تأتي جائزة حمدان EFQM التعليمية العالمية في إطار المبادرات والبرامج المتنوعة التي تنظمها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بهدف دعم جهود مؤسسات الدولة في تحقيق الريادة في قطاع التعليم وتطويره والارتقاء بجودته، إلى جانب إطلاق البرامج التدريبية والجوائز في مجالات البحوث والدراسات لتطوير الكادر التعليمي والطلاب وتحفيز التميز والابتكار، ومن خلال عقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية الرائدة حول العالم، نسعى إلى الارتقاء بجودة الأداء التعليمي ومواكبته لأحدث المعايير والممارسات العالمية».

وأوضح القائمون على الجائزة بأن التنفيذ يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تدريب المعلمين وتستمر حتى شهر يناير 2025، حيث يتم تدريب المدارس المشاركة على معايير نموذج حمدان EFQM العالمي.

وتشمل المرحلة الثانية تقييم المدارس وتستمر من يناير حتى مارس 2025 ويتضمن ذلك القيام بزيارات ميدانية لكل مدرسة لتقييم الأداء، ويتم التقييم وفقاً للمعايير المحددة، وسيتم الإعلان عن مستوى المدارس المشاركة خلال العام 2025.