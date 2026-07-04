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منصور بن زايد: كل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة

  • ثمّن مثابرة الطلبة وعطاء ودعم المعلمين وأولياء الأمور
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البيان

دبي
القيادة الرشيدة حريصة على دعم وتطوير المسيرة التعليمية
أرشيفية
القيادة الرشيدة حريصة على دعم وتطوير المسيرة التعليمية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن كل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة، ويؤمن بالمسؤولية، ويواصل مسيرة الوطن، مثمناً جهود الطلبة ومثابرتهم وما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «مع اختتام العام الدراسي، نثمن جهود أبنائنا الطلبة ومثابرتهم، وما قدمه المعلمون وأولياء الأمور من دعم وعطاء، فكل عام دراسي يضيف لبنة جديدة في بناء جيل يمتلك المعرفة، ويؤمن بالمسؤولية، ويواصل مسيرة الوطن».