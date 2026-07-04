اختتام امتحانات العام الدراسي.. والاختبارات التعويضية تبدأ 6 الجاري

اختتم طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أمس، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والأخير للعام الأكاديمي 2025 - 2026، بأداء اختبار مادة الأحياء، ليسدلوا بذلك الستار على عام دراسي كامل، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والانضباط داخل اللجان الامتحانية، فيما تبدأ الإجازة الصيفية للطلبة، بالتزامن مع استعداد الفئات المستحقة لأداء الاختبارات التعويضية التي تنطلق يوم الاثنين الموافق 6 يوليو وتستمر حتى الخميس 9 يوليو الجاري.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة أن اللجان الامتحانية شهدت انتظاماً كاملاً منذ انطلاق الاختبار وحتى نهايته، مع توفير الدعمين الفني والإداري للطلبة، خاصة أن الاختبارات عُقدت إلكترونياً، دون تسجيل أي ملاحظات أو أعطال تقنية أثرت في سير الامتحانات، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات التنظيمية سارت وفق الخطة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح عدد من الطلبة أن اختبار الأحياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمن أسئلة مباشرة وأخرى تقيس الفهم والتحليل والاستنتاج، مؤكدين أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي والهيكل المعتمد، وراعى الفروق الفردية بين الطلبة، مع وجود عدد محدود من الأسئلة التي استهدفت تمييز الطلبة المتفوقين.

وأشار الطلبة إلى أن انتهاء الامتحانات يمثل نهاية مرحلة دراسية مهمة وبداية مرحلة جديدة، معربين عن ارتياحهم لاختتام ماراثون الاختبارات بعد أسابيع من الاستعداد والمراجعة، لافتين إلى أن الإجازة الصيفية ستكون فرصة للراحة واستعادة النشاط قبل الانتقال إلى الدراسة الجامعية أو الاستعداد للعام الأكاديمي المقبل.

وباختتام اختبار الأحياء تنتهي امتحانات نهاية العام لطلبة الصف الثاني عشر، والتي انطلقت في 24 يونيو الماضي بمادة الرياضيات، تلتها اللغة الإنجليزية، ثم الكيمياء، فالفيزياء، واللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، واختتمت اليوم بمادة الأحياء، وفق الجدول الزمني المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

وتبدأ وزارة التربية والتعليم تنفيذ الاختبارات التعويضية، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، وتستمر حتى الخميس 9 يوليو 2026، للطلبة الذين تغيبوا عن الاختبارات النهائية بعذر مقبول، أو ممن واجهوا ظروفاً استثنائية تنطبق عليها ضوابط أداء الاختبارات التعويضية، وذلك وفق الجداول الزمنية والإجراءات المعتمدة، بما يضمن استكمال متطلبات التقييم النهائي واعتماد النتائج.

ومن المقرر أن تواصل المدارس خلال الأيام المقبلة أعمال التصحيح الإلكتروني، ورصد الدرجات، ومراجعة النتائج، تمهيداً لإعلانها وفق الجدول الزمني الذي حددته الوزارة، إلى جانب إصدار الشهادات الدراسية واستكمال إجراءات التخرج لطلبة الصف الثاني عشر، واستيفاء متطلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

ومع انتهاء آخر امتحانات العام الدراسي، يبدأ الطلبة إجازتهم الصيفية، فيما تستعد المدارس لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمباني والمرافق، والاستعداد لاستقبال العام الأكاديمي الجديد، إلى جانب تنظيم البرامج والأنشطة الصيفية التي تستهدف تنمية مهارات الطلبة واستثمار أوقات فراغهم بصورة إيجابية.

أبوظبي

على مدار فترة الامتحانات سادت في مدارس إمارة أبوظبي، أجواء تنظيمية هادئة وانسيابية في مختلف اللجان، حيث أدى الطلبة اختباراتهم وفق الجداول المعتمدة، دون تسجيل أي معوقات.

وأكدت إدارات مدارس ومراقبون أن سير الامتحانات اتسم بالسلاسة والالتزام، في ظل اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية قبل انطلاقها، وتواصل تلك الاستعدادات خلال فترة أداء الامتحانات مع توفير بيئة امتحانية مناسبة ساعدت الطلبة على أداء اختباراتهم بكل يسر وطمأنينة.

وطوال فترة الامتحانات شهدت المدارس حضوراً مبكراً للطلبة، فيما عملت اللجان الامتحانية على تسهيل إجراءات الدخول إلى القاعات، والتأكد من جاهزية كل الأنظمة، إلى جانب تقديم الإرشادات اللازمة للطلبة قبل بدء الامتحان.

من جانبهم أشاد أولياء أمور بحسن التنظيم الذي شهدته المدارس.

الفجيرة

وقال الطالب متعب نايف الكعبي، من مسار النخبة في الفجيرة: إن امتحان الأحياء كان سهلاً وواضحاً، وأسهم في تخفيف رهبة اليوم الأخير من الامتحانات، مشيراً إلى أن انتهاء المرحلة الثانوية يمثل محطة مهمة ستبقى من أجمل الذكريات في حياتهم.

وأكد الطالب حمد محمد الهاشمي، من مسار النخبة، أن الامتحان جاء أسهل مما توقع، واعتمد على الفهم الحقيقي للمادة، معرباً عن سعادته باختتام المرحلة الثانوية بامتحان مريح بعد رحلة طويلة من الاجتهاد والمثابرة.