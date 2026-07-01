منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار يطلق المخيم الصيفي

أطلق منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار فعاليات «المخيم الصيفي 2026» الموجه لطلبة الجامعة، والذي يستمر حتى الثاني من يوليو المقبل، ضمن برامجه السنوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات التكنولوجية لدى الطلبة وإعدادهم لمتطلبات المستقبل.

ويقدم المخيم مجموعة متنوعة من الورش التدريبية التفاعلية والتطبيقات العملية التي تركز على مجالات حيوية تشمل التصميم ثلاثي الأبعاد، والإلكترونيات، والتكنولوجيات الناشئة، بما يسهم في تزويد المشاركين بالمعارف والخبرات التقنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل والتحولات المتسارعة التي تشهدها الثورة الصناعية الرابعة.

ويركز البرنامج على تحقيق مخرجات عملية تسهم في تطوير قدرات الطلبة وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً، من خلال تمكينهم من تحويل الأفكار النظرية إلى مشاريع ونماذج تطبيقية مبتكرة، إلى جانب إكسابهم مهارات متقدمة في التصميم الرقمي والتصنيع الذكي والتعامل مع الأنظمة الإلكترونية المدمجة.

كما يتيح المخيم للمشاركين فرصة الحصول على شهادات إنجاز معتمدة تدعم مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.