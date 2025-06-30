«جامعة حمدان الذكية» تناقش التغيرات العالمية في التعليم العالي

ترأس الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، جلسة حوارية بعنوان: «إعادة تعريف القيادة الجامعية من أجل المستقبل»، بمشاركة نخبة من رؤساء الجامعات من مختلف الدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي، ضمن فعاليات المؤتمر السادس لرؤساء الجامعات، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بمدينة الرباط.

وركزت الجلسة على مناقشة التغيرات الجوهرية، التي يشهدها قطاع التعليم العالي عالمياً، والدور المتجدد الذي يجب أن تضطلع به القيادات الجامعية لمواكبة التحولات المتسارعة المرتبطة بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتعليم المرن، وتغير طبيعة سوق العمل.

وشدد الدكتور منصور العور على أن «القيادة الجامعية لم تعد تقتصر على الإدارة الأكاديمية التقليدية، بل أصبحت مسؤولية مستقبلية تتطلب فكراً مبتكراً، وقدرة على بناء الشراكات، واستشراف المتغيرات، من أجل ضمان استدامة الجامعات وتأثيرها في خدمة الإنسان والمجتمع».