«حمدان بن راشد للعلوم» تدعم المواهب

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أمس ملتقى رعاية الموهبة، بهدف دعم وتطوير القدرات الإبداعية والمهارات المتميزة للطلبة الموهوبين بمشاركة أولياء أمورهم.

واستهدف الملتقى جميع الطلبة الموهوبين المشاركين في برامج المؤسسة، بالإضافة إلى أولياء أمورهم، بغرض إيجاد بيئة تعليمية مبتكرة تعنى بتنمية مهارات التفكير الابتكاري والتواصل الإيجابي، وذلك من خلال تنظيم سلسلة من الجلسات التفاعلية التي جمعت بين الطلاب وأولياء الأمور والخبراء. كما هدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين مؤسسة حمدان وأولياء الأمور عبر توفير منصات حوارية مثمرة تساعد على تعزيز التواصل وتبادل الخبرات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في تطوير مهارات الطلبة الموهوبين.

وقالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار: «إن ملتقى رعاية الموهبة يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق أهداف المؤسسة في دعم أولياء أمور الطلبة الموهوبين لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة. وإننا ندرك أن رعاية الموهوبين ليست مسؤولية تقع على عاتق المؤسسة فقط، بل هي شراكة متكاملة بيننا وبين أولياء الأمور والخبراء، حيث يلعب كل طرف دوراً محورياً في تشكيل مستقبل هؤلاء الطلبة. من خلال هذا الملتقى، نوفر منصة تعليمية وحوارية تمكن الطلبة من تطوير مهاراتهم، وتعزز من دور أولياء الأمور كشركاء حقيقيين في هذه الرحلة».

وأضافت أن الملتقى هدف إلى تحقيق تحول ملموس في الطريقة التي يتم بها دعم الموهبة والإبداع، حيث وفر بيئة تفاعلية تحفز الطلبة على التفكير الإبداعي والعمل على تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المستقبل.