500 طالب وطالبة في دورة شتوية بشرطة دبي

تنطلق اليوم فعاليات الدورات الشتوية في نسختها السابعة، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز حماية الدولي، في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمشاركة 500 طالب وطالبة من أكثر من 28 جنسية ومن مختلف القارات، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاماً في 7 مراكز تدريبية مختلفة على مستوى إمارة دبي.

وقال العميد الدكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، إن شرطة دبي دأبت منذ الثمانينيات على تقديم دورات وبرامج طلابية مختلفة ومتنوعة، لمختلف المراحل الدراسية والعمرية ومن كل الجنسيات بلا استثناء، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الأمني بين طلبة المدارس، عبر برامج متخصصة في مجالات متنوعة، ترتبط بحياتهم وسلوكهم وانضباطهم، وتؤهلهم لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف: «تهدف الدورات الشتوية إلى تطوير المهارات الشخصية للطلبة ضمن بيئة تفاعلية منضبطة، وتعزيز وعيهم بقضايا الأمن والسلامة المجتمعية، كما أن الانضمام للدورات والبرامج الطلابية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التواصل بين الطلبة والجهات المنظمة، وفرصة نحو تنمية المهارات المعرفية والإدراكية في مجالات عدة، والإسهام في بناء أجيال شابة لها دورها الفعال والإيجابي مستقبلاً في تعزيز استقرار وأمان المجتمع».

من جانبه، قال الملازم أول خليل ميرزا أهلي، رئيس قسم البرامج الطلابية في مركز حماية الدولي، إن المركز طرح 9 دورات وأنشطة متنوعة، منها ركوب الخيل، والدراجات الهوائية، والسباحة والتدريبات الرياضية، والتدريب العسكري، ووحدات الكلاب البوليسية، والمحاضرات التوعوية والزيارات الميدانية، وتحدي أبطال الإنقاذ، هذا البرنامج النوعي الذي يعزز من قدرات ومهارات الطلاب في التعامل مع حالات الطوارئ.