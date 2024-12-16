جامعة الشارقة تناقش الذكاء الاصطناعي في الطب الدقيق

نظم مركز التميز في الطب الدقيق التابع لمعهد البحوث للعلوم الطبية والصحية في جامعة الشارقة مؤخراً ندوة علمية متخصصة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في الطب الدقيق»، وذلك في مجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية، بالتعاون مع جامعة سكولتيك، وكليات: الهندسة، والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، والصيدلة، والعلوم الصحية في جامعة الشارقة.

ورحب الأستاذ الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، بالحضور من جامعة سكولتيك الروسية، والمشاركين من جامعة الإمارات وجامعة خليفة، والمشاركين من جامعة الشارقة، ثم أكد أهمية موضوع الندوة.

وتناول الأستاذ الدكتور ربيع حلواني، مدير معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية أهمية مواكبة التطورات الحديثة في مجال التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي ودمجها مع البحوث العلمية لتقديم أقصى استفادة ممكنة في جودة ومخرجات البحوث العلمية، أما الأستاذ الدكتور رفعت حمودي، مدير مركز التميز في الطب الدقيق، فتحدث عن رؤية المركز في تعزيز البحوث العلمية في مجال الطب الدقيق، من خلال التعاون البحثي، وجعل المركز منصة علمية متقدمة لاستكشاف آفاق التكنولوجيا الصحية.

وأضاف إن الندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تحديد العلامات التشخيصية والتنبؤية لأمراض معقدة مزمنة مختلفة، بما في ذلك الأمراض العصبية والغدد الصماء والسرطانات والأمراض المناعية الذاتية، وستتضمن العروض التقديمية بيانات من سيناريوهات واقعية وسيقدمها باحثون متعددو التخصصات في مجالات الطب وعلوم الحاسوب والرياضيات والهندسة.