الإمارات بقيادة محمد بن زايد تستثمر في الكفاءات لإعداد الأجيال

نائب حاكم أم القيوين يشيد بجهود المؤسسات التعليمية في تطوير برامجها الأكاديمية

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أن التعليم يشكل ركيزة أساسية في بناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل نهجاً راسخاً تنتهجه دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإعداد أجيال تمتلك العلم والمعرفة والقدرة على الابتكار والمنافسة عالمياً.

جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج دفعة «العز والشموخ» للعام الأكاديمي 2025 - 2026، الذي نظمته الكلية التطبيقية البريطانية في المركز الثقافي بأم القيوين، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وأشار سموه إلى أن احتفاء الوطن بخريجيه يعكس المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم في مسيرة التنمية الشاملة، ودوره في إعداد طاقات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات وتعزيز تنافسية الدولة في مختلف المجالات.

وأشاد سموه بجهود المؤسسات التعليمية في تطوير برامجها الأكاديمية وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في تخريج كوادر مؤهلة تواكب متطلبات المستقبل وتشارك بفاعلية في دعم التنمية المستدامة، متمنياً للخريجين والخريجات دوام التوفيق والنجاح وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم في ميادين العمل والعطاء.

استهل الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات أعقبته تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم عُرض فيلم وثائقي استعرض أبرز محطات الكلية وإنجازاتها الأكاديمية، وما شهدته من تطور في برامجها التعليمية وشراكاتها الاستراتيجية.

وأكد العميد التنفيذي للكلية التطبيقية البريطانية، أحمد جمال الصوفي، في كلمته، أن تخريج دفعة «العز والشموخ» يجسد ثمرة رؤية الكلية الهادفة إلى إعداد كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.

وأشار إلى أن الكلية حققت خلال العام الأكاديمي الحالي نقلة نوعية شملت نمواً في أعداد الطلبة، وتطويراً للمختبرات التعليمية، وتوسيع الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب دعم مشاركة الطلبة في المسابقات العلمية والمبادرات الوطنية، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويؤهلهم للمنافسة والابتكار، ودعا الخريجين إلى مواصلة التعلم والتمسك بقيم دولة الإمارات، وجعل هذا الإنجاز بداية لمسيرة حافلة بالعطاء والتميز.

تضمن الحفل عدداً من الفقرات الاحتفالية التي عكست مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة، وسط مشاركة أولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم فرحة التخرج، في أجواء احتفت بما حققه الخريجون من إنجاز أكاديمي.

وفي ختام الحفل، قام سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا بتكريم الخريجين والخريجات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة، والتقط سموه الصور التذكارية مع الخريجين والخريجات وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.