اعتماد تحديث 10 برامج أكاديمية في «أمريكية رأس الخيمة»

اعتمدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة تحديثات جوهرية على 10 برامج أكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بعد موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الإمارات، في خطوة تستهدف مواءمة البرامج مع متطلبات سوق العمل والقطاعات المستقبلية، على أن يبدأ تطبيقها بدءاً من الفصل الدراسي «خريف 2026».

وأكد الأستاذ الدكتور بسام علم الدين، رئيس الجامعة، أن هذه التحديثات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة التعليم وربط البرامج الأكاديمية باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن الجامعة تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات التقنية والمرونة الفكرية والقدرة على قيادة التحولات المستقبلية.

و استحدثت الجامعة تخصص تكنولوجيا المختبرات الطبية ضمن برنامج التكنولوجيا الحيوية، وثلاثة تخصصات في برنامج علم النفس، هي: علم النفس الإرشادي، وعلم نفس الأعمال والقيادة، وعلم الأعصاب النفسي والذكاء الاصطناعي.

كما أضافت تخصص ريادة الأعمال إلى برنامج إدارة الأعمال، وطورت تخصصي المالية والتسويق ليصبحا «المالية والتقنيات المالية»، و«إدارة التسويق الرقمي».

واستحدثت الجامعة تخصص الأمن السيبراني ضمن برنامج علوم الحاسوب، وتخصص إلكترونيات الطيران والطيران 4.0 ضمن برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية، إلى جانب إضافة تخصص الهندسة الصناعية إلى برنامج الهندسة الميكانيكية.

وعادت الجامعة هيكلة برامج ماجستير إدارة الأعمال، والطاقة المستدامة والمتجددة، وإدارة المشاريع الهندسية، عبر خطط دراسية أكثر مرونة ومناهج محدثة تدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والابتكار، وتحليل البيانات، مع إتاحة إنجاز برنامج ماجستير إدارة الأعمال خلال عام واحد.