«أمناء جامعة دبي» يستعرض التقرير المالي والإنجازات الأكاديمية

استعرض مجلس أمناء جامعة دبي في اجتماعه برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس المجلس، وحضور المهندس حسين ناصر لوتاه، وأعضاء المجلس، التقرير المالي والإداري عن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

كما استعرض تقريراً قدمه الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة عن برامج البكالوريوس الجديدة في كلية دبي للأعمال والفعاليات والأنشطة الرياضية والإنجازات التي تحققت في المجالات الأكاديمية والإدارية، والتي تأتي جميعها في إطار حرص الجامعة على التميز والمحافظة على جودة التعليم، ومواكبة كل جديد في مجال التعليم الأكاديمي.

وأشاد رئيس وأعضاء المجلس بما حققته البحوث العلمية في الجامعة بعد أن استمع إلى التقرير الذي قدمه الدكتور عيسى البستكي عما حققته الجامعة وأعضاء هيئتها الأكاديمية في مجال البحوث العلمية من نشر علمي بلغ أكثر من ألف بحث خلال السنوات الأربع الماضية، وتطور في نوعية الأبحاث التطبيقية لمؤسسات الدولة، وتعاون الجامعة مع الجامعات العالمية، والمحلية والإقليمية والعربية.

وأن الجامعة تعتبر الأولى في مجال الأبحاث العلمية في دبي بمتوسط أربعة أبحاث لكل باحث وحوالي 250 بحثاً في كل عام، إضافة إلى أن النشر في المجلات العالمية بمستوى جودة أولى وثانية، ما يسهم في رفع تصنيف الجامعة عالمياً.

وأشاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس بما تحقق من إنجازات وبرامج وأنشطة أكاديمية وإدارية وجوائز ثقافية ومراكز أولى في الأنشطة الرياضية التي حققتها الجامعة خلال العام الجاري.