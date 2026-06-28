سلطان بن أحمد يشهد تخريج أول دفعة من ماجستير «الريادة الإعلامية» بين الشارقة وبرشلونة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس الأول، في مقر جامعة برشلونة، حفل تخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «ماجستير العلوم في الريادة الإعلامية والابتكار الرقمي»، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي تطرحه كلية الاتصال بجامعة الشارقة، بالتعاون مع جامعة برشلونة، وبدعم استراتيجي من مدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وألقى سموه كلمة خلال حفل التخريج، عبّر فيها عن سعادته بالاحتفال بإنجاز الخريجين والخريجات من طلبة جامعة الشارقة في برشلونة، مثمناً سموه الشراكة الراسخة بين جامعتين عريقتين، يجمعهما الالتزام المشترك بالمعرفة والتميز، وتعزيز التفاهم العالمي، مؤكداً سموه أن حفل التخرج هو بداية رحلة جديدة للخريجين والخريجات.

ولفت سمو رئيس جامعة الشارقة، إلى أن من يعيش في مدينة ساحلية، يدرك حقيقة خالدة، هي أن السفينة قد تكون أكثر أماناً وهي راسية في الميناء، لكن ليس هذا ما صُممت من أجله، فالسفن تبنى لتبحر نحو ما وراء الأفق، وتحتضن المجهول، وتكتشف عوالم جديدة، ثم تعود أكثر ثراءً، بما اكتسبته من رحلتها، مشيراً سموه إلى أن اليوم يغادر الخريجون الميناء، وأمامهم بحر واسع من الفرص والتحديات والاكتشافات والإنجازات، ورغم أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكل تيار قد يعترض طريقهم، لكن الجميع على يقين بأنهم يمتلكون المعرفة والمرونة والعزيمة اللازمة للإبحار في أصعب البحار.

وأوضح سمو رئيس جامعة الشارقة، أن برنامج ماجستير العلوم في الريادة الإعلامية والابتكار الرقمي، الذي يربط بين الشارقة وبرشلونة، يُعد تعبيراً معاصراً عن نفس قناعة أجدادنا، في رحلة من ميناء إلى ميناء، ومن بحر إلى بحر، برنامج يربط بين مؤسستين عظيمتين، وثقافتين، وتقليدين راسخين في التميز، وقد أتاح البرنامج للطلبة فرصة الاستفادة من الثروات الفكرية والثقافية في كلا البلدين، بما يؤهلهم، ليس فقط للنجاح في مسيرتهم المهنية، بل أيضاً للازدهار في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم.

واختتم سموه كلمته، مشيداً بالعائلات التي حضرت، ودعمت الخريجين طوال رحلتهم الأكاديمية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في جامعتي الشارقة وبرشلونة، على تفانيهم والتزامهم بالتميز.

وتفضل سمو رئيس جامعة الشارقة بتسليم الخريجين البالغ عددهم 24 خريجاً وخريجةً، مهنئاً سموه إياهم تخرجهم، ومتمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المستقبلية.

وعرج سموه على مكتبة جامعة برشلونة، التي تضم مجموعة كبيرة من الكتب والمراجع العلمية المتخصصة في مختلف المجالات، والتي تعزز من المخزون المعرفي لطلبة الجامعة والباحثين، وتدعم إجراء الأبحاث والمشاريع العلمية، كما تعرف سموه في شرح مفصل إلى أبرز المخطوطات والكتب النادرة التي تمتلكها جامعة برشلونة.

اتفاق

كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أول من أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وكلية الاتصال بجامعة برشلونة، وذلك في مقر الجامعة.

وقع مذكرة التفاهم كل من راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والدكتور جون جي بورغيرا عميد كلية اللغات والاتصال بجامعة برشلونة.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين «شمس» وكلية الاتصال بجامعة برشلونة في مجالات الإعلام، والابتكار الرقمي، وريادة الأعمال، والبحث العلمي، والتعاون الأكاديمي والبحثي في مجالات التعليم والصناعات الإبداعية، وستعزز المذكرة تبادل الخبرات الأكاديمية والمهنية، وتطوير برامج تدريبية مشتركة، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات والندوات، وورش العمل التي تخدم القطاع الإعلامي في كلا الجانبين.

وتأتي هذه المذكرة لتفتح آفاقاً جديدة لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وكلية الاتصال بجامعة برشلونة، في الاستفادة من أفضل الممارسات لدى الطرفين، وتعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي، ما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتزويدهم بأحدث المهارات والمعارف العالمية.