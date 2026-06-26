سلطان بن أحمد: مركز تعليم الفضاء والفلك يعكس الثقة العالمية بمراكز الدولة

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، بتوقيع مجمع الشارقة للفضاء والفلك اتفاقية تعاون مع الاتحاد الفلكي الدولي، لتأسيس مركز تعليم الفضاء والفلك التابع للاتحاد الفلكي الدولي في إمارة الشارقة، ليكون أحد المراكز الإقليمية التابعة لمكتب علم الفلك من أجل التعليم بالاتحاد الفلكي الدولي.

وأكد سمو رئيس جامعة الشارقة أن تأسيس هذا المركز يمثل إنجازاً علمياً جديداً وخطوة مهمة تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة في دعم العلوم والمعرفة، وترسخ حضورها في المبادرات العلمية والتعليمية الدولية، مشيراً سموه إلى أن هذا الإنجاز يعكس الثقة التي تحظى بها المؤسسات الأكاديمية والعلمية في الشارقة لدى الجهات العالمية المتخصصة.

وبيّن سموه أهمية توقيع الاتفاقية وتأسيس المركز، حيث سيسهم في تطوير تعليم الفلك وعلوم الفضاء في المنطقة العربية من خلال بناء قدرات المعلمين والمهتمين بهذا المجال، وإثراء المحتوى العلمي باللغة العربية، إلى جانب نشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي بأهمية علوم الفضاء والفلك بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتشجيعها على الاستكشاف والابتكار.

وأشار سمو رئيس جامعة الشارقة إلى أن المركز سيؤدي دوراً محورياً في تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وربط المؤسسات التعليمية العربية بالشبكات العالمية المتخصصة في تعليم الفلك، الأمر الذي يتيح تبادل الخبرات والاستفادة من أحدث المناهج والممارسات التعليمية، ويدعم إعداد جيل يمتلك مهارات التفكير العلمي والإبداع وقادر على المنافسة في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة.