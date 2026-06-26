«الإنجليزية» ترضي طلبة الثانوية.. والمدارس لم تسجل أي ملاحظات

التدريب المستمر بالمدارس على منصات الاختبارات رفع الكفاءة وسرعة الإنجاز

واصل طلبة الصف الثاني عشر بمساراته الثلاثة العام والمتقدم والنخبة، أمس، أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث بمادة اللغة الإنجليزية، وسط أجواء هادئة ومنظمة داخل اللجان، حيث أكد أغلبية الطلبة أن الاختبار جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتدرجت أسئلته بين السهلة والمتوسطة، فيما لم تسجل المدارس أي ملاحظات فنية أو شكاوى مؤثرة خلال سير الامتحان.

وأدى الطلبة الاختبار إلكترونياً بالكامل، حيث اشتمل على قسمين رئيسيين؛ الاختبار الكتابي، الذي امتد من الساعة 12:00 ظهراً حتى 1:30 ظهراً، أعقبه اختبار القراءة من 1:30 ظهراً حتى 2:30 ظهراً، وفق الجداول الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

وأكد عدد من طلبة المسارات الثلاثة أن أداء الاختبار إلكترونياً لم يعد يمثل تحدياً بالنسبة لهم، بعد سنوات من التدريب على الاختبارات الرقمية والكتابة باستخدام الحاسب الآلي، مشيرين إلى أنهم أصبحوا يمتلكون السرعة والخبرة الكافية في الطباعة الإلكترونية، الأمر الذي ساعدهم على التركيز في الأفكار والمحتوى أكثر من الانشغال بطريقة الكتابة.

وأوضح الطلبة أن سؤال الكتابة طلب منهم إعداد موضوع باللغة الإنجليزية يتراوح بين 350 و400 كلمة، مؤكدين أن الموضوع جاء واضحاً ومباشراً، وأتاح لهم فرصة التعبير عن أفكارهم بصورة منظمة، فيما جاءت أسئلة القراءة والفهم في مستوى مناسب لقدرات الطالب المتوسط، مع وجود عدد محدود من الأسئلة، التي احتاجت إلى قدر أكبر من التحليل والاستنتاج.

توزيع الوقت

وأشاروا إلى أن توزيع الوقت بين قسمي الكتابة والقراءة كان كافياً، خصوصاً مع اعتيادهم على الاختبارات الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن التدريب المستمر داخل المدارس على منصات الاختبارات الرقمية أسهم في رفع كفاءتهم، وسرعة إنجازهم للإجابة.

وأكدت إدارات مدارس حكومية وخاصة مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أن اللجان شهدت انضباطاً كاملاً منذ دخول الطلبة وحتى انتهاء الاختبار، مع توفير الدعم الفني والإشراف التقني، لضمان سير الامتحان الإلكتروني بسلاسة، دون تسجيل أعطال أو مشكلات أثرت في أداء الطلبة.

وأضافت الإدارات أن الطلبة أصبحوا أكثر جاهزية للتعامل مع نمط الاختبارات الإلكترونية، سواء في الإجابة عن أسئلة القراءة أو كتابة الموضوعات المطولة عبر الحاسب، وهو ما انعكس على هدوئهم وثقتهم أثناء أداء الامتحان.

الشارقة

ومن جانبهم أدى طلبة إمارة الشارقة اختبارات نهاية الفصل الدراسي وسط أجواء هادئة، وتنظيم سلس داخل اللجان، وسط ارتياح واسع لمستوى الأسئلة، التي وصفها عدد منهم بأنها جاءت واضحة ومباشرة ومتوافقة مع هيكل الامتحان، والمقرر الدراسي.

وأكدت الطالبة ندى ربيع الزين، من الصف الثاني عشر (المتقدم) في المدرسة الأهلية الخاصة – فرع الغبيبة، أن اختبار اللغة الإنجليزية جاء سهلاً وواضحاً، وعكس بصورة كبيرة ما تلقاه الطلبة خلال الحصص الدراسية والمراجعات التي سبقت الاختبارات. وأوضحت أن الاستعداد الجيد للاختبار كان عاملاً أساسياً في تعزيز ثقة الطلبة أثناء أداء الامتحان.

عجمان

وأكدت إدارة مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية مر في أجواء اتسمت بالانسيابية والتنظيم العالي، دون تسجيل أي عقبات فنية أو مشكلات تقنية أثرت على سير العملية الامتحانية داخل اللجان.

وقال الطالب محمد يوسف، إن أسئلة الاختبار شملت القواعد والمفردات المقررة خلال الفصل الدراسي، وجاءت مباشرة ومطابقة لما تمت دراسته، ما ساعد الطلبة على التعامل معها بثقة وهدوء أثناء أداء الامتحان.

كما أوضح الطالب محمد خالد أحمد، من مسار المتقدم، أن الامتحان تضمن قسمين رئيسيين، أحدهما إلكتروني، والآخر كتابي، لافتاً إلى أن الجزأين كليهما جاءا في مستوى الطالب المتوسط، مع أسئلة تعتمد على الفهم المباشر للمحتوى دون تعقيد أو غموض.

الفجيرة

وتباينت آراء طلبة الصف الثاني عشر في الفجيرة، ومدن المنطقة الشرقية، عقب أدائهم، أمس، امتحان اللغة الإنجليزية، ففي حين أكد عدد من الطلبة أن الامتحان جاء ضمن المستوى المتوقع ومتوافقاً مع الهيكل التنظيمي والنماذج التدريبية، مشيدين بوضوح الأسئلة وخلوها من المفاجآت، أشار آخرون إلى أن بعض الفقرات تطلبت تركيزاً عالياً ومهارات استنتاجية أكبر.

وأوضح الطالب هزاع راشد الزيودي من مسار النخبة أن الامتحان جاء جيداً وقريباً مما توقعه الطلبة بعد المراجعة والتدريب على النماذج الإرشادية، لافتاً إلى أن معظم الأسئلة كانت واضحة، وتعتمد على الفهم والتركيز أكثر من الحفظ.

وقالت الطالبة شهد عبدالله الكيتوب من مسار النخبة، إن الامتحان جاء ضمن المستوى المتوقع ومتوافقاً مع التدريبات والنماذج، التي تمت مراجعتها مسبقاً، مشيرة إلى أن الأسئلة اتسمت بالوضوح والمباشرة في معظم أجزائها، ما ساعدها على الإجابة بثقة وتركيز.

وأوضح الطالب عبدالعزيز أحمد الأميري من المسار المتقدم أن امتحان اللغة الإنجليزية خلا من أي تعقيدات أو أسئلة مفاجئة، وجاء منظماً وواضحاً ومتوافقاً مع نمط الهيكل المعتمد. وأشار إلى أن اختيار موضوعات قريبة من واقع المجتمع كان موفقاً، الأمر الذي مكّن الطلبة من التفاعل مع الأسئلة والإجابة عنها براحة وثقة، متمنياً التوفيق لجميع الطلبة في الاختبارات المقبلة.

وفي السياق ذاته، أكدت الطالبة نور عبدالرحمن النقبي أن الاختبار المركزي لمادة اللغة الإنجليزية للمسار المتقدم جاء مطابقاً بدرجة كبيرة للهيكل التنظيمي، الذي تم تدريب الطلبة عليه خلال العام الدراسي.

ورأى الطالب سعود عباس مراد المسار العام أن امتحان اللغة الإنجليزية كان أصعب من المتوقع بالنسبة له، موضحاً أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز عالٍ وقراءة متكررة لفهم المطلوب، لا سيما الأسئلة التي اعتمدت على الاستنتاج والتحليل.