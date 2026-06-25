جامعة خليفة تطور نموذج ذكاء اصطناعي رائداً عالمياً

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إطلاق «TelecomGPT-R1»، أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورها معهد المستقبل الرقمي التابع للجامعة لخدمة قطاع الاتصالات.

وتصدر النموذج الذي تم إطلاقه في 22 يونيو الجاري قائمة «Open Telco Leaderboard» الصادرة عن جمعية النظام العالمي للاتصالات المتنقلة (GSMA)، المعيار الأبرز في القطاع لتقييم أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في مهام الاتصالات الواقعية.

وتم عرض النموذج ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للهاتف المحمول (MWC) شنغهاي 2026 وتفوّق على جميع النماذج الأخرى التي خضعت للتقييم، بما في ذلك أبرز الأنظمة مغلقة المصدر التي طورتها كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وحقق «TelecomGPT-R1» معدل أداء بلغ 89.6 % على القائمة، وهو الأعلى بين جميع النماذج التي خضعت للاختبار، سواء كانت مفتوحة أو مغلقة المصدر، أو عامة الغرض أو مخصصة لقطاع الاتصالات.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة: «يمثل TelecomGPT-R1 نموذجاً لما تسعى جامعة خليفة إلى تحقيقه من خلال ربط البحث العلمي المتقدم بالاحتياجات المستقبلية للقطاعات الحيوية، فمثل هذه الإنجازات لا تسهم فقط في تطوير تقنيات الجيل القادم مثل تقنيات الجيل السادس، بل تعزز أيضاً دور الجامعة في إنتاج المعرفة والابتكار وبناء القدرات الوطنية في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة الإمارات».

وأضاف: «يأتي هذا الإنجاز في وقت حققت فيه جامعة خليفة أعلى تصنيف لها على الإطلاق في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 2027، متقدمة 30 مرتبة إلى المركز 147 عالمياً، في تأكيد على قوة منظومتها البحثية واتساع أثرها العلمي وشراكاتها الفاعلة مع القطاع الصناعي».

من جانبه قال لويس باول، مدير تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمعية الجي إس إم إيه، إن تطوير نماذج مخصصة لقطاع الاتصالات تتسم بالدقة والكفاءة والموثوقية يعد خطوة أساسية لتوسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع، متقدماً بالتهنئة إلى جامعة خليفة على هذا الإنجاز.