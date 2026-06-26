5000 طالب في برنامج مجلس أبحاث التكنولوجيا

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عن اختتام النسخة الأولى من برنامج المدارس بنجاح.

وتهدف هذه المبادرة التعليمية الرائدة، المصممة لإعداد الجيل القادم من العلماء والمهندسين وقادة التكنولوجيا، إلى دعم الاقتصاد القائم على الذكاء في أبوظبي، ومساندة طموحها بأن تصبح أول حكومة في العالم قائمة بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

وطُوّر برنامج المدارس التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالشراكة مع باحثين من معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية التابعة للمجلس، ليقدم مبادرة تعليمية ممتدة على مدى عام.

وقال عبدالعزيز الدوسري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن برنامج المدارس التابع لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، يُظهر الإمكانات الكبيرة التي يمكن تحقيقها عندما يصبح الطلبة أقرب إلى العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وإلى الأشخاص الذين يقودون مسيرة الاكتشاف.

وأعرب عن الفخر بإشراك أكثر من 5000 طالب في مختلف أنحاء أبوظبي، بما يسهم في إعداد الجيل القادم من مواهب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، القادر على تعزيز قدرات البحث والتطوير الوطنية.

وقالت الدكتورة مي المنصوري، مدير إدارة تمكين مواهب البحث والتطوير لدى مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إن هدف المجلس إتاحة الفرصة للشباب للاطلاع مباشرة على العلوم والتكنولوجيا التي ترسم ملامح المستقبل.