جامعة الشارقة تطلق مركز التميز للصحة العامة

أطلقت جامعة الشارقة مركز التميز للصحة العامة، التابع لمعهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، والذي يهدف إلى إجراء بحوث مبتكرة تتماشى مع الأولويات الوطنية، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصحي والصناعي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، أهمية الدور الحيوي للمركز في مواجهة التحديات الصحية المعاصرة، وخاصة الأمراض غير المعدية والقضايا الصحية والاستعداد للأزمات الصحية العالمية، وأضاف أن المركز سيكون شريكاً استراتيجياً في بناء مستقبل صحي أفضل، وسيعمل على دعم السياسات الصحية التي تلبي احتياجات المجتمع، وفي نهاية كلمته أشاد وكيل وزارة الصحة بالجهود المبذولة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في جامعة الشارقة والشركاء الذين أسهموا في تأسيس هذا المركز.

وأكد الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، أن إطلاق المركز هو خطوة مهمة في استراتيجية الجامعة الهادفة في أحد أركانها إلى خدمة وتنمية المجتمع، من خلال البحوث العلمية التطبيقية لحل قضايا ومشكلات المجتمع وخاصة في مجال الصحة العامة، وأضاف أن الجامعة تركز في استراتيجيتها الحالية على جودة مخرجات البحث العلمي.

وخلال حفل الافتتاح ناقشت جلسة تحت عنوان «مجالات الصحة العامة ذات الأولوية في دولة الإمارات، المشهد الحالي والتوجهات المستقبلية» أهم الفرص والتحديات الصحية التي تواجه الدولة مثل الصحة العقلية والأمراض المزمنة والصحة البيئية والسياسة الصحية.

وناقشت جلسة ثانية بعنوان «أهمية الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الصحة» دور الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية في تطوير الأبحاث ومراقبة الأمراض والتحليلات التنبؤية وتقديم الرعاية الصحية.