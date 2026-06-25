محمد الشرقي: ضرورة تطوير قدرات الطلبة لإشراكهم في بناء المجتمع

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج دفعة عام 2026 من طلبة وطالبات أكاديمية الديار الخاصة بالفجيرة.

حضر الحفل الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ محمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، والشيخ سلطان بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ حمد بن صالح بن محمد الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي.

وأكد سموه أهمية هذه المرحلة الدراسية في تشكيل وصقل شخصيات الطلبة، منوهاً بضرورة مواصلة رحلة العلم والمعرفة وتطوير القدرات التي تسهم في تمكينهم وإشراكهم في مستقبل بناء المجتمع والوطن.

كما أشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة للمنظومة التعليمية في الإمارة وتشجيع الخريجين على مواصلة مسيرة النجاح والتميز الأكاديمي ليكونوا مساهمين في خدمة الوطن وتطوره ونهضته.

وهنّأ سموه الخريجين على اجتيازهم هذه المرحلة الدراسية، متمنياً لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية المقبلة.