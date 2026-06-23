سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة جامعة خورفكان

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، إلى الخريجين والخريجات.
مؤكداً سموه المكانة الخاصة التي تحظى بها المدينة وجامعتها في وجدان صاحب السمو حاكم الشارقة، وما شهدته المدينة من نهضة تنموية وعلمية، وصولاً إلى إنشاء صرح أكاديمي متكامل، يواكب أرقى الجامعات العالمية، ويوفر لأبناء المنطقة فرص التعليم والتميز.
الشهادة التي ستستلمونها اليوم، تحمل توقيع صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي جعل من بناء الإنسان وتنميته عنوان كل مشروع في إمارة الشارقة، فاحملوها بفخر، وكونوا عند حسن ظن حاكم الشارقة بكم.
وذلك في مقر جامعة خورفكان. وقّع المذكرات كل من: الدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور أشوك أديشام ممثل الرئيس الفرنسي، والرئيس التنفيذي لمبادرة نبتون الفرنسية، وراشد عبد الله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام، وعادل عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.
وتهدف مذكرة التفاهم بين جامعة خورفكان ومبادرة نبتون الفرنسية، إلى إنشاء إطار تعاوني متكامل في مجالات استكشاف المحيطات والبحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. كما تشمل مجالات التعاون التعليم الأكاديمي، وبرامج الزمالة البحثية، وتبادل الباحثين والخبراء، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية، وتعزيز الثقافة المحيطية، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة البحرية.
وعلى هامش توقيع مذكرات التفاهم، اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على معرض تناول أبرز إنجازات جامعة خورفكان، ومجالات التعاون والشراكات الدولية بين الجامعة والمنظمات الدولية، مستمعاً سموه إلى شرح حول مشاركة الجامعة في منتدى نبتون للمحيطات في فرنسا، بهدف دعم الأبحاث العلمية، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم الاقتصاد الأزرق، وحضور جامعة خورفكان في المحافل الدولية.