سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة جامعة خورفكان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، حفل تخريج الدفعة الثانية من طلبة جامعة خورفكان، والبالغ عددهم 137 خريجاً وخريجة، وذلك في مسرح الجامعة بمدينة خورفكان.

وأكد سمو نائب حاكم الشارقة، خلال كلمة ألقاها في الحفل، أن مدينة خورفكان تحمل في تاريخها إرثاً من الصمود والتمسك بالأرض، مستحضراً سموه مواقف أهلها الذين واجهوا الغزاة عام 1507م، بإرادة راسخة، وشجاعة جعلت من اسمها رمزاً للعزة والانتماء، مشيراً سموه إلى أن هذه القيم لا تزال حاضرة إلى اليوم في أبنائها، الذين يواصلون البناء بالعلم والمعرفة والبصيرة.

ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان، إلى الخريجين والخريجات.

مؤكداً سموه المكانة الخاصة التي تحظى بها المدينة وجامعتها في وجدان صاحب السمو حاكم الشارقة، وما شهدته المدينة من نهضة تنموية وعلمية، وصولاً إلى إنشاء صرح أكاديمي متكامل، يواكب أرقى الجامعات العالمية، ويوفر لأبناء المنطقة فرص التعليم والتميز.

وهنأ سموه الخريجين والخريجات وأسرهم، مشيداً بما قدمه أولياء الأمور من دعم وتضحيات أثمرت هذا النجاح، داعياً الطلبة إلى حمل رسالتهم العلمية بفخر، والوفاء للجامعة التي أسهمت في صناعة مستقبلهم، وأن يكونوا خير سفراء لوطنهم ولمؤسستهم الأكاديمية، وأن يواصلوا رحلة التعلم والعطاء وخدمة المجتمع. واختتم سمو نائب حاكم الشارقة كلمته قائلاً:

الشهادة التي ستستلمونها اليوم، تحمل توقيع صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي جعل من بناء الإنسان وتنميته عنوان كل مشروع في إمارة الشارقة، فاحملوها بفخر، وكونوا عند حسن ظن حاكم الشارقة بكم.

إلى ذلك شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، توقيع جامعة خورفكان مذكرات تفاهم مع مبادرة نبتون الفرنسية، المنبثقة من اجتماع الأمم المتحدة للمحيطات الثالث في نيس، ومدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومجموعة العربية للطيران.

وذلك في مقر جامعة خورفكان. وقّع المذكرات كل من: الدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور أشوك أديشام ممثل الرئيس الفرنسي، والرئيس التنفيذي لمبادرة نبتون الفرنسية، وراشد عبد الله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام، وعادل عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران.

وتهدف مذكرة التفاهم بين جامعة خورفكان ومبادرة نبتون الفرنسية، إلى إنشاء إطار تعاوني متكامل في مجالات استكشاف المحيطات والبحث العلمي، وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين. كما تشمل مجالات التعاون التعليم الأكاديمي، وبرامج الزمالة البحثية، وتبادل الباحثين والخبراء، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات العلمية، وتعزيز الثقافة المحيطية، ونشر الوعي بأهمية الاستدامة البحرية.

وعلى هامش توقيع مذكرات التفاهم، اطلع سمو نائب حاكم الشارقة على معرض تناول أبرز إنجازات جامعة خورفكان، ومجالات التعاون والشراكات الدولية بين الجامعة والمنظمات الدولية، مستمعاً سموه إلى شرح حول مشاركة الجامعة في منتدى نبتون للمحيطات في فرنسا، بهدف دعم الأبحاث العلمية، وحماية التنوع البيولوجي، ودعم الاقتصاد الأزرق، وحضور جامعة خورفكان في المحافل الدولية.