جامعة دبي تتوج الفائزين في مسابقة «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن»

تحت شعار «تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم»، اختتمت بنجاح باهر فعاليات «كأس الذكاء الاصطناعي الآمن 2026»، المسابقة الوطنية الرائدة المنبثقة عن مبادرة «الذكاء الاصطناعي الآمن من أجل المجتمع»، وذلك خلال حفل ختامي ومعرض ابتكاري كبير استضافته جامعة دبي.

شهد الحفل الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وآمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتور عبدالله المحياس رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنترنت الآمن والدكتور سعيد الظاهري رئيس جمعية الروبوتات والأتمتة، وإبراهيم النجار، نائب رئيس أول لتقنية المعلومات في «دي بي ورلد» (DP World).

وسجلت نسخة 2026 أرقاماً غير مسبوقة، متجاوزة الهدف الأولي بأكثر من ثلاثة أضعاف (+313 %)، حيث استقطبت المسابقة 1565 مشاركاً تراوحت أعمارهم بين 11 و25 عاماً، شكلوا 466 فريقاً يمثلون 296 مؤسسة تعليمية من إمارات الدولة كافة.

وأشار الدكتور عيسى البستكي إلى أن المسابقة حققت أهدافها من خلال هذه المشاركة المتميزة، ومن خلال دورها في إعداد قادة المستقبل في هذه المجالات، ومن خلال الدمج بين الابتكار وريادة الأعمال والاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي، بما يمكن الشباب من تحويل أفكارهم إلى حلول مسؤولة تخدم المجتمع بشكل حقيقي.

وأشاد الدكتور محمد الكويتي بإبداعات الطلبة قائلاً: «إن ما شهدناه اليوم يعكس الجاهزية العالية لشباب الإمارات في تبني التكنولوجيا المتقدمة وتطويعها لخدمة المجتمع بطريقة آمنة وأخلاقية».