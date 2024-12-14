طلاب جامعة خليفة في زيارة لمجمع محمد بن راشد للطاقة

استقبل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وفداً يضم 34 طالباً وطالبة من طلاب الهندسة الكيميائية وأربعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة خليفة في أبوظبي بقيادة الدكتورة لورديس فيغا، أستاذة في قسم الهندسة الكيميائية والبترولية ومديرة مركز البحوث والابتكار في ثاني أكسيد الكربون والهيدروجين (RICH) في الجامعة.

واستمع الوفد من مسؤولي مركز البحوث والتطوير إلى شرح تفصيلي حول التقنيات المستخدمة في المشروع الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي، ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الدكتورة لورديس فيغا: كانت زيارة مشروع الهيدروجين الأخضر التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتعرف إلى أنشطة البحوث والتطوير التي تقوم بها الهيئة في هذا المجال، من أفضل التجارب التي خاضها طلابنا هذا الفصل الدراسي.

وقالت مريم القباطي، طالبة دكتوراه في الهندسة الكيميائية في جامعة خليفة: إنني ممتنة للفرصة التي أتيحت لي لزيارة مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي والقيام بجولة في محطة الهيدروجين الأخضر التجريبية.