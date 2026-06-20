محمد الشرقي يشهد تخريج الثانوية العامة من أكاديمية الفجيرة الخاصة

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، حفل تخريج الثانوية العامة من طلاب وطالبات أكاديمية الفجيرة الخاصة.

وأكد سموه، أهمية مواصلة مسيرة العلم والمعرفة والاطلاع الهادف على مختلف المجالات، وفي المراحل الدراسية والمهنية المقبلة، إسهاماً في خدمة المجتمع وتطور الوطن ونهضته.

كما أشار سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة التعليم ومتطلبات تطويرها في إمارة الفجيرة، وتشجيع الطلاب والطالبات على تحقيق المزيد من التميز والنجاح.

وسلّم سمو ولي عهد الفجيرة شهادات التخرج لطلاب وطالبات الثانوية العامة الخريجين، مهنئاً إياهم على اجتيازهم هذه المرحلة التعليمية، ومتمنياً لهم النجاح في المراحل الدراسية المقبلة.

وحضر الحفل الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وجان برتينغام، مديرة مدرسة الفجيرة الخاصة.