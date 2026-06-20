مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة يعتمد قرارات استراتيجية

بدور القاسمي: نمضي قدماً في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية من موقع قوة مستندين إلى زخم أكاديمي متنامٍ

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، الذي عُقد أخيراً في الحرم الجامعي، حيث أقرّ المجلس مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة الجامعة في تعزيز التميز الأكاديمي والنمو المؤسسي.

وشملت القرارات محاور رئيسة تتعلق بالحوكمة الأكاديمية، وتقدير إنجازات أعضاء الهيئة التدريسية، والتخطيط المالي، والمشاريع الاستراتيجية، والبيانات المالية المدققة، إلى جانب تعيين أعضاء جدد في مجلس الأمناء.

وقالت الشيخة بدور: «على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، عمل مجلس أمناء الجامعة على ترسيخ أسس مؤسسة أكاديمية تتسم بالشفافية والانضباط والتطلّع إلى المستقبل من خلال توفير التوجيه والإشراف اللازمين لدعم الجامعة في مسيرتها نحو النمو والتحوّل.

وبفضل جهود المجلس، نمضي قدماً في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية من موقع قوة، مستندين إلى زخم أكاديمي متنامٍ، وتخطيط مالي راسخ، ورؤية واضحة للمستقبل.

وأشكر جميع أعضاء مجلس الأمناء، الحاليين والسابقين، الذين أسهمت خبراتهم والتزامهم في تعزيز مكانة الجامعة وتهيئتها لمستقبل ناجح ومزدهر».

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، إن قرارات مجلس الأمناء ترسم إطاراً واضحاً لعمل الجامعة خلال المرحلة المقبلة.

وشملت أبرز القرارات إنشاء مدرسة مملوكة للجامعة الأمريكية في الشارقة، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، تتولى إدارتها مجموعة «جيمس للتعليم» بموجب اتفاقية إدارة طويلة الأمد، وتعتمد المنهج الأمريكي وتدعم البحث العلمي والابتكار، بما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمع المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.

كما وافق المجلس على مشروع المركز الحضري للجامعة الأمريكية في الشارقة، وهو مشروع تطوير متعدد الاستخدامات يقام على أرض تابعة للجامعة بجوار مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ويهدف إلى إنشاء مجتمع مستدام مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يجمع بين المساحات السكنية والتجارية والابتكارية، بما يعزز دور الجامعة في دعم النمو الإقليمي وخلق قيمة طويلة الأمد. واعتمد المجلس تعيين ستة أعضاء جدد في مجلس الأمناء.

وفي سياق تطوير برامج التعليم المستمر والمهني، وافق المجلس على تغيير اسم التعليم التنفيذي في الجامعة إلى «التعليم التنفيذي والتطوير المهني»، بما يعزز دور الجامعة في التعلم مدى الحياة والتواصل مع قطاعات الصناعة.

وفي الجانب المالي، أقرّ المجلس الميزانية التشغيلية العامة للسنة المالية 2026–2027، ومنها المعايير والتخصيصات المرتبطة بالوقف، إضافة إلى ميزانية البحث والدراسات العليا للسنة المالية نفسها.