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نهيان بن مبارك يشهد تخريج طلبة «الشارقة الأمريكية الدولية» في أم القيوين

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وام

نهيان بن مبارك خلال تسليم شهادات التخرج
وام
نهيان بن مبارك خلال تسليم شهادات التخرج

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج 120 طالباً وطالبة من مدرسة الشارقة الأمريكية الدولية - فرع أم القيوين، وذلك على مسرح الجامعة الأمريكية في الشارقة، بحضور عدد من المسؤولين وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدرسة.

وألقت كارول عبود، مديرة المدرسة، خلال الحفل، كلمة ترحيبية أعربت فيها عن بالغ شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على رعايته الحفل، مؤكدة أن حضوره يعكس اهتمامه المتواصل بدعم التعليم وتمكين الأجيال الجديدة وتعزيز قيم التسامح والتعايش في المجتمع.

وأكدت أن المدرسة تحتفي بتخريج دفعة جديدة من الطلبة الذين يختتمون مرحلة مهمة من مسيرتهم التعليمية، ويستعدون للانطلاق نحو مستقبل واعد بثقة وطموح.