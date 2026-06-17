أبوظبي تستعرض أولويات قطاع التعليم الخاص في المرحلة المقبلة

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي أولوياتها للمرحلة المقبلة في قطاع التعليم الخاص بالإمارة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في إعداد أجيال واثقة، متمسكة بهويتها الوطنية، وقادرة على مواكبة المتغيرات وقيادة مسارات الابتكار والتقدم التكنولوجي.

ويرتكز هذا التوجه على بناء منظومة تعليمية أكثر جاهزية للمستقبل، تُمكّن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات والقيم اللازمة للنجاح في عالم سريع التحول، ويستند إلى أربع أولويات رئيسية تشمل تعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية.

ودعم صحة الطلبة وسلامتهم وجودة حياتهم، وتنمية مهارات المستقبل، وتعزيز منظومة تعليمية شاملة وعالية الجودة، ترتكز على كفاءة المعلمين وتميزهم، كما تهدف هذه الأولويات إلى إعداد الطلبة بشكل شامل، بما يعزز جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية، وينمّي لديهم الثقة والمسؤولية والقدرة على الإسهام الإيجابي في الأسرة والمجتمع.

شارك محمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، هذه الأولويات خلال فعالية «لقاء مديري المدارس الخاصة»، الذي جمع أكثر من 220 مديراً ومديرة مدرسة خاصة في الإمارة، ضمن منصة حوارية تعزز التواصل والتكامل مع المجتمع التعليمي.

وتضع الدائرة تعزيز الهوية الوطنية في صدارة أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية شعوره بالانتماء والمسؤولية ومن خلال مبادرات تعليمية وتربوية متنوعة، تعمل الدائرة على تعزيز ارتباط الطلبة بثقافة دولة الإمارات ومن بين هذه المبادرات، يبرز برنامج «وطني إبداعي» كمنصة تتيح للطلبة التعبير عن أفكارهم وقيمهم الوطنية من خلال أعمال إبداعية ذات معنى وأثر.