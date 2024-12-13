وسام «مخدوم قلي فراغي» من تركمانستان لمدير الجامعة القاسمية

منح رئيس جمهورية تركمانستان سيردار بيرديمحمدوف وسام تركمانستان (مخدوم قلي فراغي) لمدير الجامعة القاسمية الأستاذ الدكتور عواد الخلف، تقديراً لجهوده العلمية بمناسبة مرور 300 عام على وفاة الشاعر التركماني مخدوم قلي.

وقد جرى الاحتفال بهذه المناسبة في جامعة مخدوم قلي في العاصمة عشق أباد يوم الثلاثاء الماضي في حفل حضره بيرامكول اورازدوردييوا - نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلم والتعليم، وعدد من المكرمين من العلماء و الباحثين والمختصين من دول مختلفة.

وقد ثمن الدكتور عواد الخلف هذا التكريم عالياً وأعرب عن عميق شكره وكبير امتنانه لفخامة رئيس الجمهورية لمنحه هذا الوسام الذي سيبقى محل تقدير واعتزاز.