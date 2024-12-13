سلطان بن أحمد يطلع على مختبرات في جامعة الشارقة

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، مختبر التقييم في العلاج الطبيعي ومختبر صحة العمود الفقري ومختبر الواقع الافتراضي للمهارات التمريضية التابع لكلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة.

واطلع سموه على المختبرات وما تضمه من أجهزة حديثة متخصصة في تقييم العلاج الطبيعي وصحة العمود الفقري واستخدام التكنولوجيا في تطوير مهارات التمريض، وذلك في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع وتطوير مهارات طلاب الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراه، كما تؤدي المختبرات دوراً حيوياً في خدمة المجتمع من خلال توفير تشخيص دقيق وعلاجات فعالة للمرضى. واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة لشرحٍ حول الأجهزة المستخدمة في مختبر صحة العمود الفقري.

مهرجان

من جهة أخرى افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، مساء أمس، النسخة الرابعة من مهرجان فعاليات الشارقة، الذي يقام بتنظيم من موقع فعاليات الشارقة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة تحت شعار «تشرق بفعاليتها» من 12 لغاية 15 ديسمبر الجاري، وذلك في مسرح المجاز.وزار سموه القبة التفاعلية التي صممت لتعكس بيئة الحياة الطبيعية، مشاهداً سموه عرضاً مرئياً تناول أجندة فعاليات إمارة الشارقة لعام 2025، والتي سيتم تنظيمها خلال أشهر السنة المقبلة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، متجولاً في أروقة المهرجان الذي يضم 52 فعالية ونشاطاً تنظمهم الجهات المختلفة المُشاركة في الحدث، تتنوع بين المسابقات والتحديات، والألعاب، والعروض التفاعلية.