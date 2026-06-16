استعراض تجربة «حمدان الذكية» التعليمية

استقبل الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، السفير أنور عثمان باروت البارودي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات المؤسسية واستكشاف فرص التعاون المشترك في مجالات التعليم والابتكار وبناء القدرات.

وجرى خلال اللقاء استعراض تجربة الجامعة في التعليم الذكي والتعلم مدى الحياة، وبحث آفاق التعاون في تطوير الكفاءات البشرية وتبادل الخبرات والمعرفة، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في المبادرات التعليمية والمجالات المرتبطة بالابتكار والتحول الرقمي، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في تعزيز التعاون الدولي وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تطوير مبادرات ذات أثر مستدام تدعم التنمية وبناء القدرات.