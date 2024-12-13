«هارفارد» تنظم مؤتمراً للذكاء الاصطناعي اليوم في متحف المستقبل

تنظم جامعة هارفارد، اليوم، بالتعاون مع نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر «الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع»، في متحف المستقبل بدبي. يشارك في المؤتمر الذي يفتتحه معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نخبة من القيادات الحكومية وقطاع الأعمال والأكاديميين لاستكشاف استراتيجيات الذكاء الاصطناعي الفعالة وتأثيرها على مختلف القطاعات ودور ابتكارات الذكاء الاصطناعي في دفع نمو الأسواق العالمية.

وقال كريم لاخاني، رئيس معهد تصميم البيانات الرقمية في جامعة هارفارد وأستاذ إدارة الأعمال بكلية هارفارد للأعمال، إن هذا المؤتمر يجسد الالتزام بتعزيز الفهم العالمي لإمكانات الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات والمجتمعات.

وقال صالح لوتاه، رئيس نادي كلية هارفارد للأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يعتبر محفزاً للتحول والتطور، فمن خلال الجمع بين القادة والخبراء والمبتكرين العالميين، نقوم بإنشاء منصة لتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيره العميق على مختلف القطاعات والمجتمعات، وتعتبر دبي، بصفتها مركزاً رائداً للابتكار، مكاناً ملائماً لهذه الحوارات المهمة.