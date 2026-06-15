عزة النعيمي تشهد حفل تخريج 183 طالباً وطالبة

شهدت الشيخة عزة بنت عبدالله بن راشد النعيمي، المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية بعجمان، احتفال مدرسة خاصة بتخريج الفوج الثاني عشر من طلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2025 - 2026، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، إلى جانب عدد من القيادات التربوية وأولياء الأمور وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية.

وشهد الحفل أجواء احتفالية مميزة جسدت مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الخريجين، حيث تم تخريج 183 طالباً وطالبة من الصف الثاني عشر، منهم 92 طالباً و91 طالبة، لينضموا إلى كوكبة خريجي المدرسة الذين يواصلون مسيرتهم العلمية والأكاديمية في مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها.

كما تخلل الحفل تكريم الطلبة المتفوقين وأصحاب الإنجازات العلمية والثقافية والابتكارية، تقديراً لتميزهم وما حققوه من نجاحات مشرفة على المستويات المحلية والمؤسسية، في إطار حرص المدرسة على ترسيخ ثقافة التميز والإبداع وتحفيز الطلبة على مواصلة العطاء والإنجاز.

وألقى الأستاذ الدكتور عيسى الحمادي كلمة خلال الحفل، هنأ فيها الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة الوطنية والتربوية المميزة، مؤكداً أن التعليم يشكل الركيزة الأساسية لبناء الأوطان وصناعة المستقبل، وأن ما تحققه المؤسسات التعليمية من إنجازات هو ثمرة رؤية قيادية تؤمن بالإنسان وتضعه في مقدمة أولويات التنمية.