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أحمد بن سعود يشهد حفل تخريج بأكاديمية رأس الخيمة

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وام

رأس الخيمة
أحمد بن سعود خلال حضوره الحفل
وام
أحمد بن سعود خلال حضوره الحفل

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مساء أمس، حفل تخريج دفعة العام 2026 لطلبة الصف الـ 12 في أكاديمية رأس الخيمة، بحضور الشيخة آمنة بنت سعود بن صقر القاسمي، رئيسة مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأولياء أمور الطلبة، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة - ميناء العرب.

وهنّأ الشيخ أحمد بن سعود الطلبة الخريجين بهذه المناسبة، مؤكداً أن التخرج يمثل محطة مهمة في مسيرتهم التعليمية، وبداية لمرحلة جديدة تتطلّب منهم مواصلة الاجتهاد.