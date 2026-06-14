جامعة الإمارات تستكشف في الصين شراكات وفرصاً بشأن الأمن الغذائي

زار وفد من كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة الإمارات جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 24 إلى 31 مايو 2026، للاطلاع على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الزراعة الذكية والأمن الغذائي والأمن الحيوي والطب البيطري، وبحث فرص التعاون الأكاديمي والبحثي مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الصينية المتخصصة.

وشملت الزيارة عدداً من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة، حيث اطّلع الوفد على أحدث الممارسات في الزراعة المستدامة وتحسين المحاصيل وإدارة الموارد الزراعية، كما ناقش فرص تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة وتطوير برامج للتبادل الأكاديمي والطلابي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد اليافعي، عميد الكلية، أن الزيارة تأتي في إطار حرص الكلية على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية الرائدة وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات الزراعية والبيطرية ذات الأولوية.

وأضاف أن الزيارة أسهمت في استكشاف فرص واعدة للشراكات البحثية والأكاديمية المشتركة، بما يدعم جهود الجامعة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة، إلى جانب توفير فرص نوعية للطلبة والباحثين للاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات العالمية في القطاعين الزراعي والبيطري.

وتضمنت الزيارة جولات ميدانية في عدد من المرافق البحثية المتخصصة، من بينها مزرعة نخيل الصداقة الإماراتية الصينية، ومعهد أبحاث جوز الهند، وجامعات هاينان وجنوب الصين الزراعية وصن يات سن، حيث بحث الجانبان سبل تطوير شراكات تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.