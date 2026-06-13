«الإمارات للألمنيوم» و«التربية» تعلنان عن الفائزين في تحدي تصميم الألمنيوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم «عالي الجودة» في العالم، عن الفائزين في تحدي تصميم الألمنيوم الذي تنظمه الشركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

ويأتي تنظيم تحدي تصميم الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطار برنامج «هندسة المستقبل»، الذي أطلقته الشركة منذ فترة بهدف إلهام الجيل القادم من المهندسين والمبتكرين في الدولة.

واستقطبت فعاليات برنامج «هندسة المستقبل» خلال العام الدراسي الحالي 7,000 طالب وطالبة من مدارس مختلفة في أنحاء الدولة.

ويدعو التحدي الطلاب من الصف التاسع إلى الثاني عشر إلى تطبيق معارفهم ومهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الألمنيوم لمعالجة تحديات واقعية.

وشارك في تحدي تصميم الألمنيوم هذا العام ما يصل إلى 352 فريقاً، وحوالي 1,200 طالب وطالبة من 105 مدارس، مقارنة بـ 300 فريق في عام 2025.

وبعد مرحلة التقييم، تم اختيار 32 فريقاً ضمن القائمة المؤهلة ليقدموا حلولاً إبداعية توظف الألمنيوم في إحدى فئات التحدي الأربع: الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، ومستقبل التنقل، وحلول الفضاء.

وفاز بالمركز الأول هذا العام في كل فئة من فئات التحدي الفرق التالية: مدرسة الشوامخ عن فئة الهندسة المعمارية، ومدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي للبنات عن فئة تصميم المنتجات، ومدرسة الرشد الأمريكية الخاصة عن فئة حلول الفضاء، ومجمع زايد التعليمي الساف عن فئة مستقبل التنقل.

وأكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن تحدي تصميم الألمنيوم يجسد نموذجاً متميزاً للشراكة الفاعلة بين قطاع التعليم والقطاع الصناعي الوطني.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعد تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ركيزة أساسية لبناء مستقبل الصناعة والابتكار في الإمارات».