راشد بن حميد: التعليم الاستثمار الأهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، شركاء العطاء من المؤسسات والشخصيات الوطنية الداعمين لطلبة جامعة عجمان، معبراً عن تقديره لإسهاماتهم النوعية في دعم المسيرة التعليمية للطلبة، وتعزيز فرصهم في مواصلة تحصيلهم الأكاديمي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن جامعة عجمان، وبدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، تواصل ترسيخ رسالتها الأكاديمية والإنسانية في إعداد الكفاءات الوطنية وتمكين الطلبة، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن التعليم يمثل الاستثمار الأهم في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار إلى أن دعم الطلبة وتمكينهم من استكمال مسيرتهم التعليمية لا يقتصر على كونه دعماً أكاديمياً فحسب، بل يعد استثماراً مباشراً في طاقات الوطن وقدراته البشرية.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي إن ما تقدمه المؤسسات الوطنية ورجال الأعمال والداعمون من مساهمات نوعية لطلبة الجامعة يجسد صورة مشرفة لثقافة العطاء الراسخة في دولة الإمارات.