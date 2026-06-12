جامعة دبي تطلق 3 برامج بكالوريوس بشهادة مزدوجة

أعلنت جامعة دبي إطلاق ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة، بنظام الشهادة المزدوجة، بالتعاون مع جامعة لندن، وبتوجيه أكاديمي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

وتشمل البرامج الجديدة، الحاصلة على الاعتماد الرسمي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي «CAA» بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات، بكالوريوس العلوم في الاقتصاد والعلوم السياسية، وبكالوريوس العلوم في الإدارة والتقنيات الرقمية، وبكالوريوس العلوم في علم البيانات وتحليل الأعمال.

ويتم طرح هذه البرامج ضمن مسار أكاديمي منظم للشهادة المزدوجة، تحت مظلة برامج جامعة لندن العالمية، ما يتيح للطلبة الحصول على شهادتين معترف بهما دولياً، واحدة من جامعة دبي وأخرى من جامعة لندن.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن إطلاق هذه البرامج الجديدة ذات الشهادة المزدوجة، يعكس رؤية جامعة دبي في تقديم تعليم دولي، يهيئ الطلبة لاقتصاد المستقبل، وأن الشراكة مع جامعة لندن والتوجيه الأكاديمي من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، يعززان مكانتنا الأكاديمية الدولية، ويوفران للطلبة فرصاً تعليمية عالمية عالية الجودة.