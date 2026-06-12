«زايد لأصحاب الهمم» تدعم الطلبة بورش تأهيل

وقّعت هيئة زايد لأصحاب الهمم اتفاقية تعاون مشترك مع مركز هولستك الطبي، بهدف دعم طلبة أصحاب الهمم في ورش التأهيل بالهيئة، وتعزيز جاهزيتهم الصحية والمهنية، بما يسهم في تمكينهم ورفع فرص دمجهم في بيئات العمل المناسبة لقدراتهم واحتياجاتهم.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة لتطوير منظومة التأهيل المهني، من خلال شراكات متخصصة تربط بين التقييم الصحي والمهني والنفسي، وخطط التدريب والتشغيل.

وبموجب الاتفاقية، يتعاون الجانبان في تقديم خدمات تقييم تشمل فحوصات اللياقة الطبية، وتقييم بيئة العمل، وتحديد الاحتياجات الصحية والمهنية.