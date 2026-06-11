اعتماد دولي لـ 3 برامج في جامعة الإمارات

حصلت جامعة الإمارات على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة الاعتماد الألمانية لثلاثة برامج أكاديمية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، تشمل برنامج بكالوريوس الآداب في الأدب الإنجليزي، وبرنامج بكالوريوس الآداب في دراسات الترجمة التابعين لقسم اللغات وآدابها.

وبرنامج بكالوريوس الآداب في اللغويات التابع لقسم العلوم المعرفية، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات. وقد أكدت الهيئة اعتماد البرامج الثلاثة حتى 31 مارس 2031.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد بن هويدن، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أن حصول البرامج الثلاثة على الاعتماد الدولي الكامل من هيئة AQAS يعكس التزام الكلية المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة الأكاديمية والتطوير المستدام للبرامج التعليمية.