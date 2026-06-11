سلطان بن أحمد يحضر تخريج «قادة المستقبل الإماراتيين» في جامعة الشارقة

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، حفل تخريج الدفعة الخامسة للطلبة المشاركين في مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين، وذلك في منتدى الطلاب بجامعة الشارقة.

وأكد الدكتور عصام الدين عجمي مدير جامعة الشارقة، أن الجامعة تواصل التزامها بإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على القيادة والابتكار، وتسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، لأن الشباب اليوم ليسوا قادة الغد وحسب، بل هم شركاء الحاضر وصناع المستقبل، بما يحملونه من طاقات واعدة وأفكار مبتكرة تمكنهم من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للإنجاز والتقدم.

وهنأ مدير الجامعة الطلبة الخريجين من البرنامج، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح والاستفادة مما تعلموه خلال كل فعاليات المبادرة داخل وخارج الدولة.

وقدم كل من الطالب فارس المالك والطالبة شما الشحي، عرضاً بعنوان «الدروس المستفادة من معسكر القيادة الإماراتي في سنغافورة»، تناولا فيه تجربة الطلبة في المعسكر، والفوائد العديدة التي خرجوا بها من هذه التجربة المتميزة.

وشاهد سمو رئيس جامعة الشارقة والحضور عرضاً مرئياً تحدث فيه خريجو الدفعات السابقة من مبادرة قادة المستقبل الإماراتيين عن استفادتهم من البرنامج على صعيد التطوير الأكاديمي والعلمي والشخصي، مشيدين بما تقدمه الفعاليات والأنشطة التأهيلية والتدريبية كافة في تطوير المهارات والقدرات والإعداد المتكامل للمنتسبين.